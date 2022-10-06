Эрдоган, Пашинян и Алиев встретились на саммите ЕС в Праге для переговоров

Лидеры Турции, Армении и Азербайджана провели переговоры в чешской Праге 6 октября.

В четверг в Праге стартовал очередной саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого состоялись первые трёхсторонние переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Главы трёх государств уделили внимание обсуждению конфликта в Нагорном Карабахе и меры для деэскалации ситуации в приграничной зоне.

Примечательно, что данные переговоры ознаменовали первую личную встречу между Николом Пашиняном и Тайипом Эрдоганом, который поддерживает позицию Азербайджана.