Эрдоган, Пашинян и Алиев встретились на саммите ЕС в Праге для переговоров
2022-10-06
15:13
Лидеры Турции, Армении и Азербайджана провели переговоры в чешской Праге 6 октября.
В четверг в Праге стартовал очередной саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого состоялись первые трёхсторонние переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Главы трёх государств уделили внимание обсуждению конфликта в Нагорном Карабахе и меры для деэскалации ситуации в приграничной зоне.
Примечательно, что данные переговоры ознаменовали первую личную встречу между Николом Пашиняном и Тайипом Эрдоганом, который поддерживает позицию Азербайджана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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