Родной брат Моисеева Толкач заявил в интервью изданию Известия, что артист умер не в своей квартире
2022-10-06
15:21
Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, живущий в Канаде много лет, заявил, что знаменитый родственник скончался не в своей квартире. Сергей Горох привёз его туда, когда певец уже умер.
Брат заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева Маркс Толкач убеждён, что исполнителя держали в неизвестном месте, а позднее арт-директор певца Сергей Горох привез тело в квартиру.
Толкач заявил "Известиям": "Он умер там, где его скрывали, а потом ночью Горох привез его в квартиру и положил. Я на 100% уверен".
Он рассказал, что перед кончиной Моисеев похудел больше, чем на 20 кг. Толкач решил, что знаменитого родственника держали в неизвестном месте, не давали есть и не ухаживали за ним, по этой причине он и не выдержал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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