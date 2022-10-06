Родной брат Моисеева Толкач заявил в интервью изданию Известия, что артист умер не в своей квартире

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, живущий в Канаде много лет, заявил, что знаменитый родственник скончался не в своей квартире. Сергей Горох привёз его туда, когда певец уже умер.

Брат заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева Маркс Толкач убеждён, что исполнителя держали в неизвестном месте, а позднее арт-директор певца Сергей Горох привез тело в квартиру.

Толкач заявил "Известиям": "Он умер там, где его скрывали, а потом ночью Горох привез его в квартиру и положил. Я на 100% уверен".

Он рассказал, что перед кончиной Моисеев похудел больше, чем на 20 кг. Толкач решил, что знаменитого родственника держали в неизвестном месте, не давали есть и не ухаживали за ним, по этой причине он и не выдержал.