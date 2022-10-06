Захарова: Россия рассматривает план Маска по мирному урегулированию в Украине

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала об отношении Кремля к плану Илона Маска по завершению украинского конфликта.

6 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в московском Кремле оценили план американского бизнесмена Илона Маска, который поделился своим видением способов окончания украинского кризиса. По словам Захаровой, правительство России не против, чтобы данная инициатива предавалась широкому общественному обсуждению.

Накануне Илон Маск опубликовал сообщение в Twitter, где заявил, что для прекращения российской спецоперации Украине следует отказаться от претензий на Крым, снабжать данный полуостров водой и не вступать в НАТО. России же Маск порекомендовал провести повторные референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине под эгидой наблюдателей ООН.