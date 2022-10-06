Захарова: заявка Киева на ускоренное вступление в НАТО ставит США в неловкое положение

Мария Захарова рассказала об отношении правительства России к заявке Зеленского на ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс.

В четверг вечером представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что правительство Соединённых Штатов оказалось в неловком положении после того, как недавно Владимир Зеленский передал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявление Украины с просьбой об ускоренном вступлении страны в организацию.

По мнению Захаровой, члены американского правительства осознают, что принятие Украины в Североатлантический альянс будет иметь крайне тяжёлые последствия не только для Киева, но и для всего западного мира.