Захарова: заявка Киева на ускоренное вступление в НАТО ставит США в неловкое положение
2022-10-06
15:45
Мария Захарова рассказала об отношении правительства России к заявке Зеленского на ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс.
В четверг вечером представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что правительство Соединённых Штатов оказалось в неловком положении после того, как недавно Владимир Зеленский передал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявление Украины с просьбой об ускоренном вступлении страны в организацию.
По мнению Захаровой, члены американского правительства осознают, что принятие Украины в Североатлантический альянс будет иметь крайне тяжёлые последствия не только для Киева, но и для всего западного мира.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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