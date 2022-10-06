Сальдо: Антоновский мост в Херсоне быстро восстановится из-за отступления ВСУ
2022-10-06
15:54
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прогнозирует быстрое восстановление Антоновского моста.
6 октября временный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с рядом публичных заявлений, сообщив, что вооружённые силы Украины скоро будут отодвинуты российскими войсками от линии соприкосновения возле Херсонщины, из-за чего Антоновский мост прекратит подвергаться обстрелам и будет быстро восстановлен рабочими.
Замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов также утверждает, что контрнаступление ВСУ на Херсонскую область было остановлено, поскольку украинские войска в регионе столкнулись с решительным отпором союзных сил России и Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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