Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прогнозирует быстрое восстановление Антоновского моста.

6 октября временный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с рядом публичных заявлений, сообщив, что вооружённые силы Украины скоро будут отодвинуты российскими войсками от линии соприкосновения возле Херсонщины, из-за чего Антоновский мост прекратит подвергаться обстрелам и будет быстро восстановлен рабочими.

Замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов также утверждает, что контрнаступление ВСУ на Херсонскую область было остановлено, поскольку украинские войска в регионе столкнулись с решительным отпором союзных сил России и Донбасса.