Риттер: США и Эстония вовлечены в планирование и реализацию убийства Дугиной
2022-10-06
16:13
Американский разведчик Скотт Риттер заявил о прямой причастности США и Эстонии к убийству Дарьи Дугиной в Москве.
Вечером четверга экс-разведчик Соединённых Штатов Скотт Риттер дал интервью американской газете The New York Times, где публично заявил, что спецслужбы США и Эстонии были соучастниками планирования и исполнения заказа Киева на убийство россиянки Дарьи Дугиной, дочери известного русского философа Александра Дугина.
В той же статье NYT утверждается, что некоторые члены американского правительства признают причастность Украины к убийству Дугиной, однако уверяют, что в Вашингтоне ничего об этом не знали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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