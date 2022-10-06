Американский разведчик Скотт Риттер заявил о прямой причастности США и Эстонии к убийству Дарьи Дугиной в Москве.

Вечером четверга экс-разведчик Соединённых Штатов Скотт Риттер дал интервью американской газете The New York Times, где публично заявил, что спецслужбы США и Эстонии были соучастниками планирования и исполнения заказа Киева на убийство россиянки Дарьи Дугиной, дочери известного русского философа Александра Дугина.

В той же статье NYT утверждается, что некоторые члены американского правительства признают причастность Украины к убийству Дугиной, однако уверяют, что в Вашингтоне ничего об этом не знали.