Верховная рада Украины проголосовала за увольнение главы НБУ Шевченко

Депутаты украинской Верховной рады большинством голосов поддержали увольнение директора Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

6 октября в Верховной раде Украины прошло голосование по вопросу смещения с должности главы украинского Национального банка Кирилла Шевченко. По итогам голосования 263 украинских депутата согласились отстранить Шевченко от занимаемой должности, ввиду чего бизнесмен был законодательно уволен.

Примечательно, что сам Кирилл Шевченко не явился на заседание Верховной рады, а его местоположение неизвестно. Вместе с тем украинские спецслужбы в этот же день предъявили Шевченко подозрение в госизмене.