Ресторану Моргерштерна грозит штраф в 6 000 000 рублей за использование нелегальной рабочей силы
2022-10-06
16:26
Ресторан Моргенштерна "Kaif" могут оштрафовать на 6 000 000 российских рублей из-за 6 нелегально работающих работников.
Ресторан Моргенштерна "Kaif" могут заплатить штраф в 6 000 000 российских рублей из-за того что 6 сотрудников заведения общепита нелегалы.
По факту заведено уже аж 6 административных дел.
Все работники прибыли в РФ из Центральной Азии. Кто-то из них трудился на кухне, кто-то работал уборщиком.
Телеграм-канал "Mash" сообщил, что миграционная служба уже получила протоколы по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина".
Опубликовано: Наталья Дацык
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Глава КГБ: в Польше, Литве и Украине готовят вооруженные формирования для захвата власти в Беларуси
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
На АЭС в Финляндии недалеко от Санкт-Петербурга произошли две аварии за пять дней
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе