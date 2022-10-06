Ресторану Моргерштерна грозит штраф в 6 000 000 рублей за использование нелегальной рабочей силы

Ресторан Моргенштерна "Kaif" могут оштрафовать на 6 000 000 российских рублей из-за 6 нелегально работающих работников.

Ресторан Моргенштерна "Kaif" могут заплатить штраф в 6 000 000 российских рублей из-за того что 6 сотрудников заведения общепита нелегалы.

По факту заведено уже аж 6 административных дел.

Все работники прибыли в РФ из Центральной Азии. Кто-то из них трудился на кухне, кто-то работал уборщиком.

Телеграм-канал "Mash" сообщил, что миграционная служба уже получила протоколы по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина".