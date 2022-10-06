Дерипаска: спецоперация в Украине может продлиться ещё три года

Российский бизнесмен Олег Дерипаска утверждает, что украинский кризис может продлиться ещё от двух с половиной до трёх лет.

Вечером 6 октября известный российский предприниматель Олег Дерипаска опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где заявил, что по его мнению, украинский кризис может затянуться ещё на два с половиной-три года, поскольку у всех участвующих в нём сторон пока не иссякают ресурсы.

Также Дерипаска утверждает, что после окончания боевых действий в Украине ключевые политики мира должны разработать новую систему международного права, которую бы соблюдали все государства без исключения.