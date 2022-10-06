Авторитетное издание The New York Times сообщает, что спецслужбы США считают подрыв автомобиля Дарьи Дугиной действиями структур в украинском правительстве в качестве «части секретной кампании».

В США считают, что убийство Дарьи Дугиной лишь «первая часть секретной кампании», которая в дальнейшем может привести к расширению конфликта. Американские официальные лица также сообщают, что никакого участия в подрыве автомобиля Дугиной не принимали и, если бы с ними консультировались, то они бы выступали против.

По сообщению The New York Times, в правительстве США было распространено подготовленное заключение о причастности Украины к подрыву автомобиля Дугиной, однако ранее об этом не сообщалось. Украина отрицает свою причастность к убийству, точно также, как и американская разведка.

Американские власти недовольны еще и тем, что украинская сторона не проявляет открытости в отношении военных и специальных планов, особенно на российской территории. При этом ранее сообщалось, что США негласно дали согласие на вхождение ВСУ на территорию Крыма, который Россия считает своей территорией.

Спецслужбы США отмечают, что украинские специалисты уже неоднократно демонстрировали способность проникать на территорию России для проведения диверсионных операций. Однако в заключении спецслужб говориться, что возможности доказать причастность Украины к убийству Дарьи Дугиной на сегодняшний день нет.