Старовойт: армия Украины обстреляла село Гордеевка в Курской области РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле российской деревни Гордеевка украинскими войсками.

Вечером 6 октября курский губернатор Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что украинские войска произвели артиллерийский обстрел российской деревни Гордеевка. По словам Старовойта, в результате атаки на Гордеевку никто из местных жителей ранений не получил, однако нескольку снарядов ВСУ разорвались в огородах граждан России.

Также Роман Старовойт утверждает, что в ходе обстрела повреждения получили три дома, а сильнее всех обстреляли жилище женщины, которой днём ранее вручили компенсацию за гибель коровы в ходе предыдущего украинского обстрела.