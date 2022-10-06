Старовойт: армия Украины обстреляла село Гордеевка в Курской области РФ
2022-10-06
16:41
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле российской деревни Гордеевка украинскими войсками.
Вечером 6 октября курский губернатор Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что украинские войска произвели артиллерийский обстрел российской деревни Гордеевка. По словам Старовойта, в результате атаки на Гордеевку никто из местных жителей ранений не получил, однако нескольку снарядов ВСУ разорвались в огородах граждан России.
Также Роман Старовойт утверждает, что в ходе обстрела повреждения получили три дома, а сильнее всех обстреляли жилище женщины, которой днём ранее вручили компенсацию за гибель коровы в ходе предыдущего украинского обстрела.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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