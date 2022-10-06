Молдавия продлила режим ЧП не территории страны еще на 60 дней
2022-10-06
16:54
Спикер парламента Молдавии Игорь Гроссу заявил, что законодательный орган страны принял решение о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) еще на 60 дней. Режим продлевается с 7 октября 2022 года.
Игорь Гроссу отметил, что парламент Молдавии поддержал решение о продлении режима ЧП на территории страны голосами 53 депутатов. Данный режим в Молдавии был введен в связи с ситуацией в соседней Украине.
Режим ЧП предполагает, что полеты над Молдавией будут запрещены до окончания срока (то есть, минимум через 60 дней). Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну подтвердил информацию о продлении режима чрезвычайного положения.
Управление гражданской авиации находится в тесном контакте с эксплуатационными службами и авиационными властями иностранных государств. Правительство Молдавии отклонило прошение о частичном возобновлении полетов в связи с возможными рисками.
Режим ЧП в Молдавии был введен 24 февраля 2022 года на 60 дней — с начала российской специальной военной операции в Украине. На сегодняшний день режим ЧП продлевали дважды на 60 дней.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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