Хренин: силы НАТО в соседних странах могут напасть на РФ и Беларусь

Белорусский министр обороны Виктор Хренин утверждает, что ударные группировки Североатлантического альянса могут напасть на Беларусь и Россию.

Вечером четверга глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин публично заявил, что в соседних странах активно наращиваются ударные группировки НАТО.

Эти вооруженные силы могут стать базисом для нападения Североатлантического альянса на Россию и Беларусь.

Накануне Хренин также утверждал, что ближайшие к Беларуси государства, находящиеся в составе НАТО, не просто активно наращивают свой милитаристский потенциал, а готовятся к прямой войне с Беларусью и Россией.

В связи с этим Александр Лукашенко признал, что Минск формально задействован в российской спецоперации, однако задачей белорусских войск является недопущение удара в спину коллегам из РФ.