Хренин: силы НАТО в соседних странах могут напасть на РФ и Беларусь
2022-10-06
17:01
Белорусский министр обороны Виктор Хренин утверждает, что ударные группировки Североатлантического альянса могут напасть на Беларусь и Россию.
Вечером четверга глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин публично заявил, что в соседних странах активно наращиваются ударные группировки НАТО.
Эти вооруженные силы могут стать базисом для нападения Североатлантического альянса на Россию и Беларусь.
Накануне Хренин также утверждал, что ближайшие к Беларуси государства, находящиеся в составе НАТО, не просто активно наращивают свой милитаристский потенциал, а готовятся к прямой войне с Беларусью и Россией.
В связи с этим Александр Лукашенко признал, что Минск формально задействован в российской спецоперации, однако задачей белорусских войск является недопущение удара в спину коллегам из РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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