Финляндия засекретила подробности новой военной помощи Украине

Правительство Финляндии утвердило новый девятый пакет военной помощи для Украине. При этом Минобороны страны полностью засекретило подробности новой помощи ВСУ.

В Министерстве обороны Финляндии отмечают, что документы о предоставлении военной помощи Украине засекретили, чтобы «гарантировать безопасную доставку». Ведомства подчеркнуло, что никакой дополнительной информации содержаться не будет, в том числе и расписания доставки.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что поддерживает предложения строительства ограждения на границе с Россией. По ее мнению, ограждение необходимо потому, что «Европа фактически находится в состоянии войны».

Марин отметила, что протяженность границы России и Финляндии составляет более 1300 километров, однако пограничная служба страны считает, что забор необходимо устанавливать только на восточной части, протяженностью около 260 километров.

Несмотря на то, что окончательное решение по строительству ограждения еще не принято, премьер-министр Финляндии считает, что большинство членов правительства поддержит инициативу в ближайшее время. Марин добавила, что строительство «не быстрый процесс, который может затянуться на годы».