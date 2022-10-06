Тарасову экстренно госпитализировали за день до начала съёмок нового сезона Ледникового периода

2022-10-06

17:36

Съемки "Ледникового периода" начались 6 октября. За день до этого заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и постоянный член жюри программы оказалась в больнице.

Корреспонденты Sports.ru и "Чемпионата" сообщили, что Татьяну Тарасову  увезли в больницу 5 октября.

В первом выпуске Тарасову заменила Елена Чайковская.

Состав жюри первого эпизода "Ледникового периода" выглядит так: ведущая ТВ Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталев; именитая фигуристка Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

О состоянии здоровья Татьяны Тарасовой ничего неизвестно.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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