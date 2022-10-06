Вольфович: Беларуси нужны мобилизационные сборы резервистов
2022-10-06
17:48
Глава белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил о необходимости мобилизационных проверочных сборов резервистов в стране.
6 октября госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в стране на регулярной основе проводятся мобилизационные сборы резервистов с целью проверки и восстановлениях их навыков ведения боя. При этом Вольфович призвал не путать мобилизационные сборы и мобилизацию, которой в Беларуси не планируется.
Отвечая на вопросы журналистов о мобилизации, Александр Вольфович заверил, что при необходимости белорусы единогласно встанут на защиту своего государства, ввиду чего мобилизация в Беларуси не является необходимой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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