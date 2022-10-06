ЕС ввёл ввёл санкции против Дугина, Газманова, Расторгуева и Чечериной

В рамках восьмого антироссийского пакета санкций Евросоюз ввёл ограничения против 30 физлиц и семи юридических лиц из России.

6 октября страны Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России, в рамках которого установили потолок цен на российскую нефть, которая перевозится по морю, а также запретили гражданам РФ проводить операции с криптовалютой с помощью европейских бирж.

Позднее стало известно, что сегодня ЕС также внёс в санкционный список 7 российских юридических и тридцать физических лиц, среди которых философ Александр Дугин, певец Олег Газманов, певица Юлия Чечерина, Николай Расторгуев, Элла Памфилова, компании "Иркут", "Гознак", предприятие "Авангард", комбинат "Факел", завод имени Дегтярёва и ЦИК России.