«Хочется ругаться матом»: Брежнева рассказала, что происходит у неё в семье, прервав молчание
2022-10-06
18:06
Вера Брежнева наконец вышла на связь с фанатами и рассказала, что происходит в её жизни.
Исполнительница Вера Брежнева наконец вышла на связь со своими фолловерами, заговорив о своей семье. Она призналась, что старается жить и радоваться.
Певица написала в соцсетях: "И, конечно, хочется писать о хорошем.
О том, что сегодня наконец-то закончили новый корпус, что за два часа собрали бабуле на ремонт, что у дочки успехи в школе, что горжусь своими друзьями, что песню закончила.
И потом открываешь новости. И снова сердце уходит в пятки. И хочется ругаться матом".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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