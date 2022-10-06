«Хочется ругаться матом»: Брежнева рассказала, что происходит у неё в семье, прервав молчание

Вера Брежнева наконец вышла на связь с фанатами и рассказала, что происходит в её жизни.

Исполнительница Вера Брежнева наконец вышла на связь со своими фолловерами, заговорив о своей семье. Она призналась, что старается жить и радоваться.

Певица написала в соцсетях: "И, конечно, хочется писать о хорошем.

О том, что сегодня наконец-то закончили новый корпус, что за два часа собрали бабуле на ремонт, что у дочки успехи в школе, что горжусь своими друзьями, что песню закончила.

И потом открываешь новости. И снова сердце уходит в пятки. И хочется ругаться матом".