МИД Норвегии: Осло ограничит заход рыболовных судов РФ в норвежские порты
2022-10-06
18:07
Пресс-служба норвежского МИДа сообщила о намерениях Осло ввести ограничения на заход российских рыболовных кораблей в порты Норвегии.
Вечером 6 октября Министерство иностранных дел Норвегии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Осло в рамках санкций Европейского союза против России приняло решение о наложении ограничений на заход российских рыболовных кораблей в морские порты страны.
В пресс-релизе норвежского МИДа уточняется, что российские суда, предназначенные для коммерческой рыбной ловли, смогут заходить лишь в три конкретных порта Норвегии, среди которых Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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