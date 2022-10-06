МИД Норвегии: Осло ограничит заход рыболовных судов РФ в норвежские порты

Пресс-служба норвежского МИДа сообщила о намерениях Осло ввести ограничения на заход российских рыболовных кораблей в порты Норвегии.

Вечером 6 октября Министерство иностранных дел Норвегии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Осло в рамках санкций Европейского союза против России приняло решение о наложении ограничений на заход российских рыболовных кораблей в морские порты страны.

В пресс-релизе норвежского МИДа уточняется, что российские суда, предназначенные для коммерческой рыбной ловли, смогут заходить лишь в три конкретных порта Норвегии, среди которых Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд.