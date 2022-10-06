Зеленский: Путин не сможет сохранить жизнь после применения ядерного оружия

Владимир Зеленский уверен, что если Путин решится на применение ядерного оружия, то не сможет остаться в живых.

6 октября Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в аналитическом центре Австралии, где заявил, что по его мнению Владимир Путин не сможет остаться в живых, если примет решение о применении российского ядерного оружия на территории Украины или любого другого суверенного государства.

По мнению Зеленского, коллективный Запад и лидеры остального мира не смогут смириться и простить применение ядерного оружия в мирное время и примут ответные меры аналогичного характера.