Зеленский: Путин не сможет сохранить жизнь после применения ядерного оружия
2022-10-06
18:18
Владимир Зеленский уверен, что если Путин решится на применение ядерного оружия, то не сможет остаться в живых.
6 октября Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в аналитическом центре Австралии, где заявил, что по его мнению Владимир Путин не сможет остаться в живых, если примет решение о применении российского ядерного оружия на территории Украины или любого другого суверенного государства.
По мнению Зеленского, коллективный Запад и лидеры остального мира не смогут смириться и простить применение ядерного оружия в мирное время и примут ответные меры аналогичного характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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