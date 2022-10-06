Спирс пожелала своим родственникам гореть в аду, опубликовав пламенный пост в соцсетях

Бритни Спирс опять вспомнила о времени, когда её опекуном был отец. Она не может простить ни мать, ни отца, ни сестру и желает им "гореть в аду".

Поп-певица Бритни Спирс вновь высказалась недобрым словом об опекунстве над ней её отца Джейми Спирса. Извинения своей матери она тоже не приняла.

Спирс не приняла раскаяние родительницы, пожелав на своей странице в соцсети всем причастным к угнетению "гореть в аду".

Опекунство, длившееся с 2008 года суд Лос-Анджелеса отменил только в прошлом году. Отец всесторонне контролировал любую деятельность дочки.

Позднее стало известно, что Бритни Спирс собирается подать на своего родителя в суд из-за злоупотреблений опекунством.