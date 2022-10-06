Впервые за 50 лет Россия не включена в Совет Международной организации гражданской авиации

Впервые за 50 лет Россия не включена в Совет ИКАО, то есть в руководящие органы Международной организации гражданской авиации. На общем собрании этой организации в Монреале это решил третий тур голосования.

Совет ИКАО, состоящий из 36 членов, состоит из представителей трех групп: страны, "имеющие наибольшее значение для воздушного транспорта", вторая — более мелкие страны, а в третьей группе члены ИКАО голосуют за представителей своих регионов.

При первом голосовании в субботу Россия получила только 80 голосов, минимум составлял – 86. Согласно протоколу, размещенному на сайте ИКАО, при повторном голосовании России в списке не было.

В понедельник вечером министр транспорта Канады Омар Альгабра написал в Twitter, что "Россия не была переизбрана в управляющий совет ИКАО, это первая подобная ситуация с 1971 года. Это сильный сигнал со стороны международного сообщества.

Общее собрание ИКАО, которое является одним из агентств ООН, завершится 7 октября. Организация насчитывает 193 государства-члена и создана на основе Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в декабре 1944 года и действующей с 1947 года. Штаб-квартира ИКАО находится в Монреале.