Впервые за 50 лет Россия не включена в Совет Международной организации гражданской авиации
2022-10-06
18:33
Впервые за 50 лет Россия не включена в Совет ИКАО, то есть в руководящие органы Международной организации гражданской авиации. На общем собрании этой организации в Монреале это решил третий тур голосования.
Совет ИКАО, состоящий из 36 членов, состоит из представителей трех групп: страны, "имеющие наибольшее значение для воздушного транспорта", вторая — более мелкие страны, а в третьей группе члены ИКАО голосуют за представителей своих регионов.
При первом голосовании в субботу Россия получила только 80 голосов, минимум составлял – 86. Согласно протоколу, размещенному на сайте ИКАО, при повторном голосовании России в списке не было.
В понедельник вечером министр транспорта Канады Омар Альгабра написал в Twitter, что "Россия не была переизбрана в управляющий совет ИКАО, это первая подобная ситуация с 1971 года. Это сильный сигнал со стороны международного сообщества.
Общее собрание ИКАО, которое является одним из агентств ООН, завершится 7 октября. Организация насчитывает 193 государства-члена и создана на основе Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в декабре 1944 года и действующей с 1947 года. Штаб-квартира ИКАО находится в Монреале.
Опубликовано: Николай Скира
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