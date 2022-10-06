Le Figaro: французы раскритиковали экс-главу ЦРУ Петреуса за угрозы в адрес России

Читатели французского журнала Le Figaro выступили с критикой бывшего лидера ЦРУ Дэвида Петреуса, пообещавшего нанести поражение России в случае применения ядерного оружия со стороны Москвы.

6 октября французская газета Le Figaro опубликовала новость о том, что бывший лидер американского Центрального управления разведки Дэвид Петреус угрожает уничтожить Черноморский флот России и все российские силы в Украине неядерного характера, если Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия в Украине или другой стране.

Комментаторы издания Le Figaro единогласно сошлись во мнении о том, что заявления Петреуса являются фантазиями отставного чиновника, отметив, что представители спецслужб США специально провоцируют Путина на использования оружия массового поражения.

Другие же читатели Figaro заявили, что Россия может уничтожить Украину без ядерного оружия, просто отключив электричество и теплоснабжение в этом государстве.