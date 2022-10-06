В декабре в Нидерландах на аукционе будут проданы принадлежащие России бренды «Московская» и «Столичная»

Бывшие крупные акционеры российской нефтяной компании ЮКОС намерены продать права на использование товарных знаков восемнадцати марок водки в странах Бенилюкса на аукционе в Гааге, сообщает газета Financieele Dagblad.

В декабре с молотка уйдут такие бренды, как "Столичная" и "Московская".

Нефтяная компания ЮКОС была одной из крупнейших в Российской Федерации. В конце 2003 года генеральный директор компании Михал Ходорковский был арестован и отправлен в тюрьму. Это стало началом конца нефтяного гиганта. Ходорковский был тогда одним из самых богатых людей в мире и яростным критиком президента Владимира Путина.

В конце концов ЮКОС подал заявление о банкротстве в 2006 году. Конец компании стал также началом битвы за компенсацию для трех основных акционеров обанкротившейся компании. Дело не решено до сегодняшнего дня.

В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение апелляционного суда от 2020 года о том, что Российская Федерация должна выплатить своим бывшим акционерам 50 миллиардов долларов. Дело было передано в Апелляционный суд Амстердама.

Между тем в июне Гаагский апелляционный суд постановил, что бывшие акционеры компании могут конфисковать права на товарные знаки нескольких водочных брендов, принадлежащих российскому государству.

Ежедневная газета Financieele Dagblad сообщила, что аукцион проведут судебные приставы Equilibristen 6 декабря.