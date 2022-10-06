Слуцкий: Евросоюз фактически признал Херсон и Запорожье в составе России
2022-10-06
18:44
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что антироссийские санкции ЕС против Херсонской и Запорожской областей являются признанием вхождения данных территорий в состав РФ.
Вечером 6 октября лидер российской политической фракции ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новые санкции Европейского союза против Запорожской и Херсонской областей фактически являются признанием Брюсселя в том, что данные регионы действительно стали частью России по итогам референдума.
При этом Слуцкий отметил, что своеобразное признание Евросоюза в суверенитете России над Херсоном и Запорожьем было сделано со свойственным для европейских политиков "лицемерием".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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