Летучая снова в составе жюри шоу Ледниковый период

Съёмки нового сезона шоу "Ледниковый период" начались. Елена Летучая вернулась в состав жюри проекта. Кто ей составит компанию?

В "Лужниках" начались съемки 9-ого сезона шоу "Ледниковый период".

В телепроект вернулась самая яркая пара последних лет - Даня Милохин и Евгения Медведева.

Сезон называется "Снова вместе", и в нем постарались собрать самых-самых участников проекта за всю историю.

Пары поделили на команды. Одних курирует Илья Авербух, других - Александр Жулин.

Примечательно, что состав жюри будет меняться, но в первом выпуске номера участников оценивать предстоит Дмитрию Хрусталеву, Елене Летучей, Татьяна Навке, приме-балерине Большого театра Светлане Захаровой, тренеру по фигурному катанию Елене Чайковской, заменившей на время болезни Татьяну Тарасову.