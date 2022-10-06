Летучая снова в составе жюри шоу Ледниковый период
2022-10-06
19:00
Съёмки нового сезона шоу "Ледниковый период" начались. Елена Летучая вернулась в состав жюри проекта. Кто ей составит компанию?
В "Лужниках" начались съемки 9-ого сезона шоу "Ледниковый период".
В телепроект вернулась самая яркая пара последних лет - Даня Милохин и Евгения Медведева.
Сезон называется "Снова вместе", и в нем постарались собрать самых-самых участников проекта за всю историю.
Пары поделили на команды. Одних курирует Илья Авербух, других - Александр Жулин.
Примечательно, что состав жюри будет меняться, но в первом выпуске номера участников оценивать предстоит Дмитрию Хрусталеву, Елене Летучей, Татьяна Навке, приме-балерине Большого театра Светлане Захаровой, тренеру по фигурному катанию Елене Чайковской, заменившей на время болезни Татьяну Тарасову.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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