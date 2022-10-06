Новые регионы России включили в перечень субъектов в Конституции РФ
2022-10-06
19:16
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область включены в перечень субъектов в Конституции РФ.
6 октября на официальном портале правовой информации опубликована новая редакция Конституции Российской Федерации, куда включены четыре новых региона, вошедших в состав России после проведения соответствующих референдумов.
Таким образом, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область добавлены в перечень субъектов государства в статье 65 третьей главы Конституции РФ «Федеративное устройство».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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