Новые регионы России включили в перечень субъектов в Конституции РФ

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область включены в перечень субъектов в Конституции РФ.

6 октября на официальном портале правовой информации опубликована новая редакция Конституции Российской Федерации, куда включены четыре новых региона, вошедших в состав России после проведения соответствующих референдумов.

Таким образом, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область добавлены в перечень субъектов государства в статье 65 третьей главы Конституции РФ «Федеративное устройство».