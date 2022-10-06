Какова главная интрига нового сезона шоу Ледниковый период, съёмки которого стартовали сегодня
2022-10-06
19:21
Сегодня, 6 октября, в "Лужниках" стартовали съёмки новой части "Ледникового периода". В этом сезоне в проекте выступают самые яркие пары за всю историю существования проека.
Сезон 2022 года носит название "Снова вместе", и в нем собрали самые яркие пары участников за всю историю существования шоу.
Участников разбили на 2 команды. 1-ой руководит Илья Авербух, другой - Александр Жулин.
Авербух курирует такие пары, как Елена Ильиных и Егор Бероев, Валерия Ланская и Роман Костомаров, Евгения Медведева и Даня Милохин, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Иван Скобрев.
У Жулина в команде Оксана Домнина и Марат Башаров, Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Александр Энберт, Алла Михеева и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.
Опубликовано: Наталя Гончарова
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