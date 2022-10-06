Медведев: санкции Запада против РФ разрушили архитектуру мировой торговли
2022-10-06
19:30
Дмитрий Медведев утверждает, что антироссийские санкции коллективного Запада навредили всему миру.
6 октября экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Евросоюза ввести восьмой антироссийский санкционный пакет, отметив, что российское государство привыкло жить в условиях ограничений, а экономика РФ устойчива настолько, что к концу года темпы инфляции в стране не превысят 12 процентов.
По мнению Медведева, наиболее всего западные санкции отразились на экономиках стран Евросоюза, в некоторых из которых уровень инфляции уже превышает двадцать процентов. Также Дмитрий Медведев утверждает, что санкционное давление на Россию в конечном итоге нанесло максимальный урон архитектуре мировой торговли, разрушив логистические цепочки, которые выстраивались десятилетиями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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