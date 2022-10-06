Зеленский передумал наступать на Крым и предупредил Европу, что русские танки скоро будут в Праге
2022-10-06
19:34
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал европейских лидеров предоставить оружие и не допустить «российских танков к Варшаве или Праге», сообщают СМИ с саммита Европейского политического сообщества.
«Агрессор должен быть наказан», — сказал он по видеосвязи 44 европейским лидерам, собравшимся в Праге на саммит ЕПС, — «Эту войну нужно выиграть сейчас, чтобы русский флот не смог заблокировать другие порты Черного моря, Средиземного или любого другого моря, что бы русские танки не наступали ни на Варшаву, ни на Прагу».
Ранее Зеленский предлагал западным партнерам поставлять оружие под «победы ВСУ на Херсонщине и Харьковщине». Но видимо Запад оценил тщетность контратак ВСУ и не спешит поставлять оружие Киеву.
Отметим, что, к примеру правительство Франции выделило несколько миллиардов средств на пополнение боекомплекта свое армии, после того, как часть его передали Украине. США, также из последнего пакета помощи Украине (12 млрд долларов), почти половину оставили для нужд Пентагона.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Кевин Спейси, обвиняемый в сексуальном насилии над подростком, предстал перед судом в Нью-Йорке
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе