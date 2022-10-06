Гросси: МАГАТЭ считает, что Запорожская АЭС принадлежит Украине

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что организация рассматривает Запорожскую атомную электростанцию как объект, принадлежащий Киеву.

6 октября глава международного ядерного агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал интервью американской газете Reuters, публично заявив, что организация намеревается увеличить количество своих специалистов за Запорожской атомной электростанции с двух до четырёх человек в целях повышения безопасности данного объекта.

Также Гросси отметил, что МАГАТЭ расценивает Запорожскую АЭС исключительно как объект инфраструктуры, принадлежащий Украине. Примечательно, что накануне Владимир Путин издал указ о переходе ЗАЭС под юрисдикцию России и "Росатома", поскольку Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.