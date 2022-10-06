Франция пытается сохранить прогнозный рост ВВП на 2022 год на уровне 2,6%

Национальный институт статистики Франции (INSEE) сохранил свой прогноз роста экономики на уровне 2,6% в 2022 году, но инфляция и опасения по поводу энергоснабжения могут привести к спаду активности.

Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Франции будет стагнировать этой осенью, но опасения по поводу энергоснабжения и высокой инфляции представляют серьезную угрозу для экономического роста в Европе, заявил в четверг INSEE.

В своем экономическом отчете Национальный институт статистики сохранил свой прогноз роста на уровне 2,6% в 2022 году для Франции, но не исключает снижения активности в четвертом квартале в случае экономических трудностей с энергоснабжением и остановкой производства.

INSEE основывает свой прогноз на умеренном росте в третьем квартале (+0,2%, как было объявлено в сентябрьском экономическом отчете) после динамичного второго квартала (+0,5%), указано в отчете «Осень, полная угроз для Европы».

«Неопределенность висит над последними тремя месяцами года из-за мрачного международного сценария», заявил Жюльен Пуже, глава отдела экономической ситуации в INSEE в четверг во время пресс-конференции. «Замедление международной торговли до конца года, инфляция, которая остается высокой, вызывает специфические для Европы опасения по поводу поставок энергоносителей, чтобы проиллюстрировать угрозы не только французскому, но и глобальному росту», - сообщает Институт.

Таким образом, прогноз стагнации ВВП в четвертом квартале является «промежуточным сценарием», который включает «устойчивость» определенных показателей, а также опасения, связанные с возможными остановками производства в промышленности. Инфляция, сдерживаемая в сентябре (5,6% за год), в частности, за счет скидки на заправке, должна немного снизиться в октябре, а затем вновь подняться в ноябре с уменьшением скидки на топливо, достигнув 6,4% за год.