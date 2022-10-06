Возле башни «Федерация» в Москва-сити взорвались два автомобиля

Вечером 6 октября возле центра Москва-сити в российской столице произошёл взрыв двух легковых машин.

В четверг ряд российских Telegram-каналов новостной направленности практически одновременно сообщили о том, что возле башни "Федерация" делового центра Москва-сити произошёл взрыв двух легковых автомобилей, сопровождающийся характерным громким звуком, после чего подорванные машины загорелись.

Очевидцы событий уверяют, что видели, как после взрывов машин от них отбежал мужчина с канистрой в руках, который скрылся в неизвестном направлении.