Возле башни «Федерация» в Москва-сити взорвались два автомобиля
2022-10-06
19:46
Вечером 6 октября возле центра Москва-сити в российской столице произошёл взрыв двух легковых машин.
В четверг ряд российских Telegram-каналов новостной направленности практически одновременно сообщили о том, что возле башни "Федерация" делового центра Москва-сити произошёл взрыв двух легковых автомобилей, сопровождающийся характерным громким звуком, после чего подорванные машины загорелись.
Очевидцы событий уверяют, что видели, как после взрывов машин от них отбежал мужчина с канистрой в руках, который скрылся в неизвестном направлении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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