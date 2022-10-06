ЕСПЧ обязал Париж приостановить депортацию чеченца, совершавшего преступления в России
2022-10-06
19:50
Европейский суд по правам человека принял в четверг, 6 октября, «временную меру, обязав Францию не приступать к высылке в Россию чеченца, считая, что его там могут подвергнуть пыткам.
Чеченец, 1980 года рождения, утверждал в ЕСПЧ, что он был арестован в 2004 году в России, неоднократно допрашивался и подвергался пыткам за предполагаемые связи с членами чеченского повстанческого движения.
Освобожденный по амнистии, он сказал, что до въезда во Францию в 2014 году он скрывался. после того, как генеральный директор Ofpra (Французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства) подал апелляцию на пересмотр.
В 2020 году префект Морбиана сформулировал обязательство покинуть территорию Франции в отношении пары и зафиксировал Россию в качестве страны назначения.
«Это решение не противоречит положениям статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека», — написал тогда префект. «Необходимо обеспечить сопровождение по прибытии», — также отметил он. Его решение было подтверждено Административным судом Ренна, а затем Административным апелляционным судом Нанта. Но европейские магистраты единодушно посчитали, что французские суды «недостаточно оценили опасность жестокого обращения», которому подвергнется чеченец, если его вышлют обратно в Россию.
Они постановили, что такое возвращение будет представлять собой нарушение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека, согласно которой «никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечным, или унижающим достоинство видам». Поэтому они приняли решение о чрезвычайной мере с требованием «не высылать заявителя». У Франции есть три месяца, чтобы подать апелляцию и передать дело в Большую палату, высший орган ЕСПЧ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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