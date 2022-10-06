Путин изменил текст Конституции России, внеся туда четыре новых региона

На официальном сайте правовой информации России опубликован обновлённый текст российской Конституции, куда внесли упоминание новых территорий в составе РФ.

Вечером 6 октября пресс-служба Кремля обнародовала обновлённый текст Конституции России, в который включили нахождение в составе РФ таких субъектов как Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народная республика. Отмечается, что обновлённая Конституция согласована с Владимиром Путиным и подписана им лично.

30 сентября по итогам референдумов в республиках Донбасса, Херсоне и Запорожье Владимир Путин публично объявил о принятии данных территорий в регулярный состав Российской Федерации.