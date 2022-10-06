Путин изменил текст Конституции России, внеся туда четыре новых региона
2022-10-06
19:52
На официальном сайте правовой информации России опубликован обновлённый текст российской Конституции, куда внесли упоминание новых территорий в составе РФ.
Вечером 6 октября пресс-служба Кремля обнародовала обновлённый текст Конституции России, в который включили нахождение в составе РФ таких субъектов как Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народная республика. Отмечается, что обновлённая Конституция согласована с Владимиром Путиным и подписана им лично.
30 сентября по итогам референдумов в республиках Донбасса, Херсоне и Запорожье Владимир Путин публично объявил о принятии данных территорий в регулярный состав Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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