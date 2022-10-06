Лукашенко раскрыл, как производители обходят ограничения по росту цен

Производители товаров нашли лазейку, как поднимать цены и обходить антиинфляционное законодательство в Беларуси.

6 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко и глава Белстата Инна Медведева на совещании экономического блока государства рассказали, что производители «поставляют в магазины традиционную продукцию под видом новой, устанавливая на нее более высокую стоимость», тем самым обходят антиинфляционное законодательство Беларуси.

Лукашенко потребовал принять меры для противодействия махинациям, когда производители «расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет – новый товар» и продали её значительно дороже.