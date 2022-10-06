Волочкова пожаловалась на домогательства со стороны худрука Большого театра Вазиева
2022-10-06
19:59
Анастасия Волочкова обвинила в домогательствах художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева.
Волочкова вспоминает, что она едва достигла совершеннолетия на тот момент. Балерина тогда начинала свой путь в Мариинском театре.
Артистка поведала в соцсетях: "Этого ущербного и страшного и беспринципного человека не смущал факт, что на тот момент моим педагогом-репетитором была жена Вазиева Ольга Ченчикова".
Отказав Вазиеву, Волочкова поплатилась. Тот стал писать о ней в мировые театры, чтобы не работали с ней.
После артист уехал в Милан, где от его домогательств пострадали и итальянские балерины. Этого педагога с позором изгнали из Италии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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