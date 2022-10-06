На АЭС в Финляндии недалеко от Санкт-Петербурга произошла авария

Как сообщили телеканалу Yle на финской АЭС Ловисса в ходе ремонтных работ службы обнаружили тревожные утечки.

Компания, которой принадлежит завод, начала расследование для выяснения причин неисправности. По информации, предоставленной директором завода, ни люди, ни окружающая среда, ни сам объект не находятся под угрозой.

Первая утечка была обнаружена на финской АЭС Ловииса во время ежегодного регламентного обслуживания в субботу, 1 октября. По сообщению государственной финской телекомпании Yle, реактор был остановлен на несколько дней в соответствии с применимыми процедурами.

АЭС Ловисса расположена на юге Финляндии на берегу Финского залива в 300 км от Санкт-Петербурга.

Очередная небольшая течь обнаружена в циркуляционной системе первого энергоблока АЭС в четверг. На заводе внедрены процедуры для объяснения причин утечки. На сегодняшний день никакой дополнительной информации по этому вопросу предоставлено не было.

К пятнице, 7 октября, работы на первом блоке должны были быть завершены, но из-за утечек это вряд ли произойдет. Как сообщает Länsi-Uusimaa.fi, первоначально запланированное время ремонта будет продлено на несколько дней, поэтому вполне вероятно, что ежегодное техническое обслуживание не будет завершено до конца следующей недели.

"Утечка была очень небольшой и не представляла опасности для людей или окружающей среды", — сказал Сасу Валькамо, директор завода, которого цитирует Yle.