В США McDonald's стонут от наплыва взрослых посетителей, которые заказывают Happy Meal

Акция задумывалась как рекламная, но желающих ее получить оказалось столько, что рестораны сети не успевают выполнять заказы.

Новые предложения готовить Хэппи Милс для взрослых, задуманные как рекламный ход для McDonald’s, застала сотрудников американской сети врасплох.

Гиперпопулярная акция привела к хаосу и перегрузкам, рестораны не успевают выполнять поступающие заказы.

«Братан, пожалуйста, не заказывай счастливые обеды из Макдональдса для взрослых, братан, я умоляю», — обратился к потенциальным посетителям через TikTok один из сотрудников McDonald’s.

Другой работник под заголовком «Новые Хэппи-милы для взрослых меня убивают» написал, что заказы поступают быстрее, чем рестораны могут их обслужить.

«Самый сложный аспект этой акции для команды - огромный объем этих блюд, которые мы продаем», — признаются представители сети.

При этом видео людей, которые публикуют сообщения о том, что они только что купили Хэппи Милс для взрослых, продолжают набирать просмотры, и их количество идет на миллионы. Это значит, что количество желающих получить вместе с заказом такой подарок, будет расти.

Новое предложение, ставшее вирусным в интернете, накладывается на другие предложения, а также сверхспецифические заказы, которые сети также приходится выполнять.