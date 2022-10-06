Ущерб от убийств во Франции оценивается в 3 млрд евро в год

Исследователь Жереми Ванденбюндер провел денежную оценку всех видов преступлений во Франции в период с 2010 по 2019 год, от убийств до мошенничества, сообщает Le Figaro.

Отчет исследователя Жереми Ванденбюндера об «издержках, связанных с преступностью во Франции» - результат работы, проводимой в Центре социологических исследований правовых и пенитенциарных учреждений (CESDIP) с 1970-х годов.

Годовой ущерб от одних только убийств (880 в 2019 году) оценивается в этом документе чуть более чем в 3 миллиарда евро.

Ущерб оценивается примерно в 3,5 миллиона евро на одного погибшего пострадавшего в результате аварии (страховка, медицинские расходы, компенсация и т. д.).

В ходе исследования всплывают сведения, из которых выясняется, что годовой ущерб от насильственных преступлений можно оценить в 69 миллиардов евро.