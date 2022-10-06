Захарова: власти Швеции боятся называть подрыв «Северных потоков» терактом
2022-10-06
20:37
Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что шведское правительство из деликатности не называет терактами взрывы на "Северных потоках".
6 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Совета национальной безопасности Швеции, который по итогам расследования инцидентов на российских газопроводах "Северный поток" назвал их подрывы саботажем.
По мнению Захаровой, взрывы на "Северных потоках" являются терактом и диверсией, однако шведские власти боятся произносить это слово, придумывая ему эвфемизмы из соображение деликатности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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