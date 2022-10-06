Пережившая теракт 23-летняя бельгийка решилась на эвтаназию из-за психологических страданий

23-летняя бельгийка, пережившая теракт, получила душевную травму. Ее несколько раз госпитализировали. В конечном итоге она выбрала легальную эвтаназию из-за "невыносимых душевных страданий". Теперь дело расследует прокуратура.

22 марта 2016 года 23-летняя женщина из Контича на севере Бельгии должна была вылететь из аэропорта Брюсселя вместе с 90 студентами колледжа Синт-Рита в Рим, вспоминает издание Het Nieuwsblad.

В этот же день произошел теракт, а нападавшие взорвали взрывчатку буквально в нескольких метрах от места расположения группы. Женщина не пострадала, но получила психологическую травму.

"С момента нападения ее несколько раз госпитализировали, а в 2020 году она совершила попытку самоубийства", — сообщила газета.

В 2022 году она обратилась в организацию, защищающую право на "достойную смерть", с просьбой провести эвтаназию по причине "невыносимых психических страданиях".

Заявку рассмотрели два психиатра, которые окончательно ее одобрили. Женщина была подвергнута эвтаназии 7 мая 2022 года в окружении своей семьи".

Газета пишет, что, по словам профессора Пола Делтенре, невролога академической клинической больницы UZC Brugman в Брюсселе, решение было принято преждевременно. Het Nieuwsblad сообщает, что прокуратура Антверпена начала расследование по этому поводу.