Сотрудник российского МИДа Мария Захарова прокомментировала предложение Зеленского к Западу о нанесении превентивных ударов по российским территорям.

В четверг представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что Владимир Зеленский призвал западные страны под эгидой НАТО нанести предупреждающие ядерные удары по РФ. По мнению Захаровой, Зеленский "превратился в монстра" и пытается уничтожить человечество чужими руками, разжигая ядерный конфликт.

Также заявление Зеленского осудили экс-президент России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отметив, что другие страны должны обращать пристальное внимание на такие слова главы украинского государства.