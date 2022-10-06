Захарова: Зеленский превратился в монстра и разжигает ядерную войну
2022-10-06
21:06
Сотрудник российского МИДа Мария Захарова прокомментировала предложение Зеленского к Западу о нанесении превентивных ударов по российским территорям.
В четверг представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что Владимир Зеленский призвал западные страны под эгидой НАТО нанести предупреждающие ядерные удары по РФ. По мнению Захаровой, Зеленский "превратился в монстра" и пытается уничтожить человечество чужими руками, разжигая ядерный конфликт.
Также заявление Зеленского осудили экс-президент России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отметив, что другие страны должны обращать пристальное внимание на такие слова главы украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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