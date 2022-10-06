На АЭС в Финляндии недалеко от Санкт-Петербурга произошли две аварии за пять дней

За короткое время произошли две аварии на АЭС "Ловииса" в Финляндии. В обоих случаях речь идет об утечках в элементах водооборота реакторов. Однако директор электростанции уверяет, что никакой угрозы они не представляли.

Финская энергетическая компания Fortum объявила об очередной аварии на АЭС "Ловииса". На этот раз утечка была обнаружена в реакторе №1. Реактор №2 был остановлен в субботу, 1 октября из-за утечки.

Сасу Валкамо, директор объекта в Ловиисе, сказал, что утечка была очень небольшой и не представляла опасности для людей или окружающей среды. После ремонта реактор вернулся к нормальной работе во вторник.

Одновременно проходил ежегодный осмотр реактора № 1. В ходе проверки на герметичность была обнаружена течь в водопроводе одного из главных насосов водяного контура реактора. Fortum сообщает, что отломился кусок небольшой трубы.

Томас Буддас, помощник директора электростанции, сообщил, что это произошло в начале теста после того, как давление воды было увеличено. Из-за неисправности ремонтные работы были продлены на неделю. Запланированная дата завершения перенесена на 16 октября.

Однако реактор № 2, который был перезапущен во вторник, уже работает. Томас Буддас подчеркивает, что эти два сбоя нельзя сравнивать, потому что это были утечки разного типа. Как пояснил эксперт, протечки могут возникать при регламентных работах, что не редкость.

Атомная электростанция Ловииса расположена на небольшом полуострове в 100 км от Хельсинки. Он была запущена в 1977 году. Он состоит из двух ядерных реакторов советского производства. Что необычно, их оснастили современными, западными системами управления, в том числе от Siemens. После аварии на Фукусиме реакторы успешно прошли испытания на безопасность, предписанные Европейским советом.