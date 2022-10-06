Кевин Спейси, обвиняемый в сексуальном насилии над подростком, предстал перед судом в Нью-Йорке

Судья оставил в силе обвинение в нанесении вреда физической неприкосновенности Энтони Рэппа, что вызвало у последнего «эмоциональное расстройство», сообщают американские СМИ в четверг, 6 октября.

Кевин Спейси может быть приговорен к возмещению ущерба, известно, что Энтони Рэпп просит 40 миллионов долларов. Но первоначальное обвинение в сексуальном насилии, выдвинутое Энтони Рэппом, в конечном итоге не было принято судьей Капланом из-за фактов, которые считались установленными и не подпадали под действие Закона штата Нью-Йорк о защите детей 2019 года, который распространяется на срок исковой давности.

В конце октября 2017 года, в начале движения #MeToo, г-н Рэпп впервые публично обвинил г-на Спейси в изнасиловании в средствах массовой информации BuzzFeed News. На следующий день в Твиттере Кевин Спейси принес ему искренние извинения за его «неуместное поведение». После его жалобы 2020 года иск Энтони Рэппа был отклонен в федеральном уголовном суде, но он решил продолжить процесс в гражданском.

В постановлении судьи Каплана подробно описано, что на вечеринке в Нью-Йорке в 1986 году, «согласно утверждению г-на Рэппа, г-н Фаулер (Кевин Спейси - прим.) положил мистера Рэппа на кровать, на спину, прежде чем лечь полностью одетым на мистера Рэппа».

Во время своих показаний, через 35 лет после событий, Энтони Рэпп согласился, что со стороны обвиняемого не было никаких поцелуев, раздевания, прикосновений под одеждой, а также никаких заявлений сексуального характера во время сцены, которая длилась не более двух минут.

У Кевина Спейси уже были проблемы с законом в США и Великобритании. В Лондоне его судят за сексуальные домогательства к трем мужчинам в период с марта 2005 года по апрель 2013 года, когда он был директором театра, в которых он не признал себя виновным.