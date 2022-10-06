Экс-главу Центробанка Украины подозревают в растрате, ему грозит 12 лет лишения свободы
2022-10-06
21:52
Спустя два дня после отставки против экс-главы Центробанка Украины Кирилла Шевченко было возбуждено уголовное дело о хищении средств.
В период с 2014 по 2019 год, когда он был главой государственного Укргазбанка, было похищено около 5,2 млн евро, сообщил прокурор в Facebook в четверг.
Под подозрением также находятся четверо других высокопоставленных банковских служащих. Шевченко грозит до двенадцати лет лишения свободы.
49-летний бизнесмен возглавлял Укрхазбанк с 2014 года до своего назначения на пост управляющего центральным банком в июле 2020 года. Шевченко подал заявление об отставке в ЦБ во вторник «по состоянию здоровья».
Парламент одобрил увольнение в четверг, 6 октября, а украинских СМИ появились слухи о конфликте между администрацией президента и Шевченко из-за финансирования государственного дефицита, вызванного войной.
Опубликовано: Тарас Медведев
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