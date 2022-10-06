Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола

В настоящее время в Шотландии ведутся дебаты по законопроекту правительства Николы Стерджена, который предусматривает, что люди могут изменить свой пол в будущем с самодекларацией и без медицинского заключения.

Существуют юридические опасения и противодействие законопроекту со стороны борцов за права женщин, включая автора «Гарри Поттера» Джоанн К. Роулинг.

«Нет самоидентификации», — написал автор в Twitter в четверг. Роулинг опубликовала свою фотографию, сопровождающую ее заявление, выражающее ее солидарность с теми, кто протестует против изменений за пределами шотландского парламента.

В твите на ней надета блузка, на которой премьер-министр Шотландии Никола Стерджен подписана как «разрушительница прав женщин».

В прошлом Роулинг часто делала заявления в дебатах о политике идентичности и правах трансгендеров. Например, она раскритиковала использование выражения «люди, у которых менструация» для биологических женщин.

Трансгендеры восприняли эти и другие заявления как враждебные и дискриминационные, и несколько актеров фильмов о Гарри Поттере отвернулись от Роулинг. Трансгендеры или трансгендеры — это люди, которые не считают себя принадлежащими к полу, определенному при рождении.

Законопроект Стерджена требует, чтобы заявители жили под своим новым полом в течение трех месяцев, прежде чем подавать заявку на изменение пола. Возраст для смены пола без медицинской справки будет снижен с 18 до 16 лет. Правительство в Лондоне объявило о пересмотре закона.

