The Anchorage Daily News: Двое россиян сбежали от мобилизации на Аляску на лодке через Берингово море

В городе Гамбелл на Остров Святого Лаврентия, принадлежащего штату Аляска, задержаны двое россиян. Они пересекли Берингово море на небольшой лодке.

Официальные лица США отказываются раскрывать подробности побега, поскольку россиянам могут угрожать как "гражданам, спасающимся от принудительной мобилизации".

Известно только, что двое россиян прибыли на этой неделе на небольшой лодке на остров Святого Лаврентия в американском штате Аляска. Их задержали в городе Гэмбелл и доставили в столицу штата Анкоридж.

Как сообщает местное издание The Anchorage Daily News, представитель Департамента внутренней безопасности Аляски подтвердил инцидент с участием двух россиян на острове.

"Это было для нас неожиданностью. Мы не ждали, что люди приплывут с этой стороны", - добавил он.

Остров Святого Лаврентия расположен примерно в 80 км от российского побережья Чукотки и в 100 км от ближайшего населенного пункта на Чукотке - Новое Чаплино.