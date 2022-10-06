Норвегия закрыла доступ в своим порты для рыболовецких судов из России

Правительство Норвегии объявило в четверг, 6 октября, о решении ограничить доступ в порты для российских рыболовных судов.

Катера и траулеры из России будут допущены к заходу в порты Киркенес, Батсфьорд и Тромсё только на севере страны, где они будут проходить инспекцию.

Как пояснила глава норвежской дипломатии Анникен Хюитфельдт, закрытие большинства портов для российских рыболовных судов "призвано воспрепятствовать транзиту товаров в Россию".

Хюитфельдт не назвала других причин, таких, как безопасность энергетической инфраструктуры в Норвежском и Северном морях.

В конце сентября оппозиционная Консервативная партия обратилась к правительству с просьбой полностью закрыть порты для российских рыболовецких судов.

По словам председателя парламентского комитета по иностранным делам и обороне и бывшего главы этих министерств Ине Эриксен Сорейде, "российские гражданские корабли могут обладать боевым потенциалом".

"Угроза шпионажа и диверсий стала более актуальной после того, что произошло на Балтийском море", — подчеркнул Сорейде, вероятно, имея в виду взрывы, повредившие газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Норвежское правительство закрыло границы для российского грузового транспорта в конце апреля, а в начале мая аналогичные санкции распространились и на морские перевозки, за исключением рыболовецких судов.

Российские куттеры поставляют рыбу норвежской пищевой промышленности. Обе страны сотрудничают, в том числе, в лове трески.