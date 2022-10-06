Обстрел ВСУ села Теткино в Курской области привёл к смерти пенсионера от инфаркта
2022-10-06
23:37
Армия Украины обстреляла российский посёлок Тёткино в Курской области пожилой мужчина скончался от сердечного приступа.
В ночь на 7 октября губернатор Курской области России Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что украинские войска обстреляли российскую деревню Теткино возле границы. По словам Старовойта, обстрел Теткино стал причиной гибели 72-летнего пенсионера, который хоть и находился в укрытии и не получил ранений, скончался от инфаркта.
Роман Старовойт уточняет, что при ударе армии Украины по Теткино самые значимые повреждения получили частные жилища на улицах Комсомольская и Карла Маркса, где также повреждён местный газопровод.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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